Ağaç kesme motorunun üzerine düşen kişi öldü Güncel Haberler Çorum'da çalışır vaziyetteki ağaç kesme motorunun üzerine düşerek ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Çorum'da çalışır vaziyetteki ağaç kesme motorunun üzerine düşerek ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Ş. (61), Kale Mahallesi Veli Paşa Sokak'taki bir otoparkta bulunan ağacın dallarını keserken çalışır vaziyette yerde bıraktığı ağaç kesme motorunun üzerine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Ş, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaynak: AA / Güncel Çorum Güncel Haberler

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