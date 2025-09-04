Haberler

Ağaç Kesimi Faciası: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 25 yaşındaki Kahraman Demirkıran, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Demirkıran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

