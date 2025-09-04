Ağaç Kesimi Faciası: Genç Adam Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 25 yaşındaki Kahraman Demirkıran, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan genç yaşamını yitirdi.
Hamidiye köyünde ağaç kesen 25 yaşındaki Kahraman Demirkıran, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Demirkıran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel