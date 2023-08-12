AVCILAR'da rüzgarın etkisiyle bir ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Merkez Mahallesi Rıfat Sokak'ta bulunan ağacın büyük bir dalı rüzgarın etkisiyle park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Aracın tavanında çökme meydana gelirken, o sırada yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine Avcılar Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekipler, çürük olduğu belirlenen ağacı kesti. Ağacın kırılarak aracın üzerine düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Mehmet Yıldırım, araçta 15 bin liraya yakın hasar olduğunu belirtirken, "Kaldırım ve yol belediye sınırları ve sorumluluk alanı içinde. Zararı direkt belediyenin üstlenmesi gerekiyor. Bu zararımızı belediyenin ben karşılayacağını zannediyorum. Burası her zaman yoğun. Bir insanın üzerine düşebilirdi" dedi.