Ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'te ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük- Safranbolu kara yolunda seyreden bir sürücü, aracının bagajına yüklediği ağaç fidanları ile trafikte yolculuk yaptı.

Bir süre bagaj kapağı açık şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Sürücünün tehlikeli yolculuğunu, bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Karabük, Güncel, Haberler

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