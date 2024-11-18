Ağaç Diktirerek Hatıra Ormanları Oluşturan Salim Taşcı Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Türkiye'nin birçok yerine yüz binlerce ağaç diktirerek hatıra ormanları oluşturan gazeteci, yazar, şair ve emlakçı Salim Taşcı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

79 yaşında hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Taşcı, Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık yazılar yazdı. "Hakan Kral"adıyla yazdığı dokuz hikaye ve senaryosu sinemaya aktarıldı. "Allı Gelin", "Eşkiya'nın Oğlu", "Şehirde Kan Vardı", "Vukuat Yok" ve "Perişan Gız" gibi hikayeleri de filme alındı. Salim Taşcı şiirlerini topladığı kitaptan elde ettiği geliri de o dönemde demremzedelere bağışlamıştı.

Taşcı, yarın Karşıyaka Mezarlık Camii'nde öğle namazı ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.