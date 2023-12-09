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Ağaç Devrilmesi Sonucu Araçlara Hasar Verildi

9 Aralık 2023 13:15 Son Güncelleme: 13:16 Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle yıkılan bir ağaç, seyir halindeki araçlara hasar verdi. Hürriyet Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüs ile bir otomobilin üzerine yol kenarındaki ağaç devrildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi ve ağaç kaldırılırken iki araçta hasar meydana geldi.