Ağaç Devrilmesi Sonucu Araçlara Hasar Verildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle yıkılan bir ağaç, seyir halindeki araçlara hasar verdi. Hürriyet Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüs ile bir otomobilin üzerine yol kenarındaki ağaç devrildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi ve ağaç kaldırılırken iki araçta hasar meydana geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle yıkılan bir ağaç, seyir halindeki araçlara hasar verdi.
Hürriyet Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen T.A. idaresindeki 09 M 1580 plakalı şehir içi minibüsü ile H.C.İ'nin kullandığı 20 RC 171 plakalı otomobilin üzerine yol kenarındaki ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırılırken iki araçta hasar oluştu.