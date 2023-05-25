Ağaç Devrildi: İki Gün Önce Aldığı Bisiklet Zarar Gördü

Avcılar'da kökü çürüyen ağaç, iki otomobil ve bir bisikletin üzerine devrildi. Bisikleti iki gün önce aldığını söyleyen 15 yaşındaki Emre Kurt, Belediyeye daha önce söylediklerini ancak imza toplamaları gerektiği söylendiğini belirtti.

AVCILAR'da kökü çürüyen ağaç, büyük bir gürültü ile devrildi. Ağaç iki otomobil ile bir bisikletin üzerine devrildi. Bisikleti iki gön önce aldığını ve çok üzgün olduğunu söyleyen 15 yaşındaki Emre Kurt, Belediyeye daha önce söylemiştik. İmza toplamamız gerekiyormuş. Normalde dikti yan yatmış dedi. Ağacın devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Türkmen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir süredir eğik şekilde duran ağaç büyük bir gürültüyle devrildi. Ağacın altında kalan iki otomobil ve bir bisiklette hasar oluştu. Devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Bisikleti iki gün önce aldığını ve berberde çırak olarak çalıştığını söyleyen 15 yaşındaki Emre Kurt, Daha iki gün oldu alalı. Daha önce belediyeye söylemiştik. Alsınlar diye. İmza toplamamız gerektiğini söyledi. Normalde dikti, yan yatmıştı dedi.