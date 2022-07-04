Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:

Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldıKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaç dalında ayağına ip dolanan karganın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldı

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaç dalında ayağına ip dolanan karganın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Karabük- Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde Nurullah Coşkun ailesiyle piknik yaptığı sırada oturan vatandaşlar ağaç dalında ayağı iple dolanan kargayı fark etti. Ağaca çıkamayan Coşkun, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede ağaca çıkarak mahsur kalan kargayı kurtardı. İtfaiye erleri karganın ayağına dolanan misina ipini keserken, Coşkun çiftinin oğlu 8 yaşındaki Beyran da kargayı elleriyle besledi.

Ayağına dolanan ip nedeniyle yaralanan karga tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacak.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Safranbolu Kastamonu Karabük İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title