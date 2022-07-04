Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldı Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldıKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaç dalında ayağına ip dolanan karganın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldı KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaç dalında ayağına ip dolanan karganın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Karabük- Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde Nurullah Coşkun ailesiyle piknik yaptığı sırada oturan vatandaşlar ağaç dalında ayağı iple dolanan kargayı fark etti. Ağaca çıkamayan Coşkun, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede ağaca çıkarak mahsur kalan kargayı kurtardı. İtfaiye erleri karganın ayağına dolanan misina ipini keserken, Coşkun çiftinin oğlu 8 yaşındaki Beyran da kargayı elleriyle besledi. Ayağına dolanan ip nedeniyle yaralanan karga tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacak. İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel Safranbolu Kastamonu Karabük İtfaiye Güncel Haberler

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