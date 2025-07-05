Beton zemine düşen bahçıvan hayatını kaybetti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçıvanlık yaptığı sitede ağaç budarken 4 metre yükseklikten beton zemine düşen İsmail Eriz (62), hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçıvanlık yaptığı sitede ağaç budarken 4 metre yükseklikten beton zemine düşen İsmail Eriz (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bahçıvanlık yapan İsmail Eriz, budama yaparken yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Eriz'e ilk müdahaleyi, çağırılan sağlık ekipleri yaptı. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Eriz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eriz'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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