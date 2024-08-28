Ağaç, Avcılar'da Park Halindeki Otomobilin Üzerine Devrildi

AVCILAR'da etkili olan sağanak yağış sırasında ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç ekiplerinin çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşpala mahallesindeki Rüzgar sokakta ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, devrilen ağaç ekiplerin çalışmalarının ardından olay yerinden kaldırıldı.