Ağabeyinin Eski Eşinin Kocasını Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde ağabeyinin eski eşinin kocasını silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, Pınar C, eski eşi Ümit P'den çocuğunu almak üzere Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi'ne gitti.

Bu sırada dışarıda bekleyen Pınar C'nin eşi Emrullah C. (32) ile Ümit P'nin kardeşi Onur P. (27) arasında tartışma çıktı.

Onur P, bölgeden uzaklaşmak için aracına binen Emrullah C'ye tabancayla ateş etti.

Başını sıyıran kurşunla hafif yaralanan Emrullah C, kendi imkanlarıyla gittiği özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emrullah C'nin aracına da 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Canik Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Onur P'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, bulundurma ruhsatlı tabanca, kurusıkı tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

Ayrıca Onur P. ile Emrullah C. arasında geçen hafta tehdit ve hakaret olduğu, bu sebeple soruşturma yürütüldüğü belirtildi.