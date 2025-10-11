Haberler

Ağabeyinin Eski Eşinin Kocasını Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde, eski eşinin kocasını silahla yaralayan Onur P. tutuklandı. Olay, Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi önünde yaşandı ve kurşun, Emrullah C'yi hafif yaraladı. Şüphelinin ikametinde ruhsatlı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde ağabeyinin eski eşinin kocasını silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, Pınar C, eski eşi Ümit P'den çocuğunu almak üzere Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi'ne gitti.

Bu sırada dışarıda bekleyen Pınar C'nin eşi Emrullah C. (32) ile Ümit P'nin kardeşi Onur P. (27) arasında tartışma çıktı.

Onur P, bölgeden uzaklaşmak için aracına binen Emrullah C'ye tabancayla ateş etti.

Başını sıyıran kurşunla hafif yaralanan Emrullah C, kendi imkanlarıyla gittiği özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emrullah C'nin aracına da 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Canik Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Onur P'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, bulundurma ruhsatlı tabanca, kurusıkı tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

Ayrıca Onur P. ile Emrullah C. arasında geçen hafta tehdit ve hakaret olduğu, bu sebeple soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'dan kontrat istiyordu! Beklenmedik bir gelişme var
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.