Ağabeyini öldürüp, intihar etti - Haberler

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Ağabeyini öldürüp, intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ağabeyini öldürüp, intihar etti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Latif Aslan'ı (58) tabancayla başından vurarak öldüren Mahmut Aslan (51), daha sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

CEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Latif Aslan'ı (58) tabancayla başından vurarak öldüren Mahmut Aslan (51), daha sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların kavgasını ayırmak için araya girdikleri iddia edilen Latif Aslan ve kardeşi Mahmut Aslan, tartışmaya başladı. Çocuklarının kavgasına dahil olan kardeşlerden Mahmut Aslan, belinden çıkardığı tabanca ile ağabeyi Latif Aslan'ı başından vurduktan sonra kaçtı. Mahmut Aslan, olay yerinden çok uzaklaşmadan tabancayı bu kez kendi başına dayayıp, ateşledi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Latif Aslan'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan Mahmut Aslan ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Mahmut Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen kardeşlerin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildiği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İntihar, Ceyhan, Adana, Silah, Güncel, Haberler

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