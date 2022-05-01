Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı - Haberler

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Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde F.O., iş yerinin önünde tartıştığı ağabeyi Vedat O.'yu tabanca ile ateş ederek vurdu.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde F.O., iş yerinin önünde tartıştığı ağabeyi Vedat O.'yu tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Vedat O. tedaviye alınırken, F.O. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Esnaf Vedat O. ile kardeşi F.O. arasında iş yerinin önünde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. F.O., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ağabeyi Vedat O.'yu vurdu. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Vedat O., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan F.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya, Polis, Silah, Güncel, Haberler

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