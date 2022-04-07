SAKARYA'DA 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, PLAKA TANIMA SİSTEMİ TAKİBİYLE YAKALANDI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ev tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler (54) Plaka Tanıma Sistemi (PTS) takibiyle Karasu ilçesinde yakalandı.

Olay, 2 gün önce Kemalpaşa Mahallesi, Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. Nakliye firması bulunan ve iflas ettiği iddia edilen Çetin Güler, iftar vakti ağabeyi Bedri Güler'in evine gitti, ikili tapu nedeniyle tartıştı. Çıkan kavgada Çetin Güler, yanındaki pompalı tüfekle ağabeyi Bedri Güler'i (65), yengesi Duriye Güler'i (62) ve yeğeni Tuncay Güler'i (24) öldürüp kaçtı. 'Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, Çetin Güler'in saklanıp kaçabileceği yerleri ve arkadaşlarını takibe aldı.

ŞÜPHELİ ARAÇ İLÇE GİRİŞİNDE DURDURULDU

Ekipler, özellikle bir arkadaşının ismi üzerinde yoğunlaştı ve Güler'e yardım edebileceğini belirledi. Kaçabileceği aracın plakasını ve modelini de tespit eden ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından aracın Karasu'ya doğru ilerlediğini belirleyerek ilçe girişinde durdurdu. Durdurulan araçta bulunan Çetin Güler ile yanındaki arkadaşı yakalanıp, gözaltına alındı. Adapazarı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.