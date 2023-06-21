Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağabey kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi kardeşi ve kardeşinin arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı. Olayda kardeşi ağır yaralanırken diğer kişi hayatını kaybetti.

Ağabey ile kardeşinin arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağabey kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi kardeşi ve kardeşinin arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı. Olayda kardeşi ağır yaralanırken diğer kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kocaaali Mahallesi'nde ağabey Nejdet K. ile kardeşi Cevdet K. arasında daha önce arazi ve yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre bu gün Nejdet K. eline aldığı av tüfeği aracıyla olay yerinden geçtiği sırada kardeşi Cevdet K.'ya pusu kurdu. Aracın geçişi sırasında av tüfeğini ateşledi. Bu sırada kurşunların hedefi olan Cevdet K. aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç bahçeye savrularak durabildi.

Olayda Cevdet K. karın bölgesi ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Kavga ile bağlantısı olmamasına rağmen Cevdet K.'nın yanında bulunan arkadaşı da Rıza Andıç da kurşunların hedefi oldu. 63 yaşındaki Rıza Andıç boğazına ve göğsüne gelen kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Cevdet K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Nejdet K. ise olay yerine gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nejdet K.'nın olayda kullandığı av tüfeğine de el konuldu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin arıdndan Rıza Andıç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılacak.

Yoğun bakıma kaldırılan Cevdet K.'nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.