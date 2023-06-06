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AĞA TAKILAN 2 TON CANLI İNCİ KEFALİ KURTARILDI

Güncel Haberler

Jandarmanın dron ve botlu nöbeti ile Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı (2)Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Akköprü Deresi'nde dün gece denetim yaptı.

Jandarmanın dron ve botlu nöbeti ile Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı (2)

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Akköprü Deresi'nde dün gece denetim yaptı. Denetimde, derenin Van Gölü ile birleşen kısmına atılan ağa takılı yaklaşık 2 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar kurtarılıp suya bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkçılık Van Gölü Güncel Haberler

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