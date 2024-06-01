Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı'ndan Piknik Organizasyonu
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından Devlet Parkı'nda düzenlenen piknik organizasyonunda, çocuklara yemek ikramı yapıldı ve müzikli gösteriler düzenlendi. Vakıf yetkilileri, amaçlarının Afyonkarahisar'daki tüm yetim ve öksüz çocuklara destek olmak olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından piknik organizasyonu gerçekleştiridi.
Devlet Parkı'ndaki programda, pikniğe katılan ailelere, yemek ikramı yapıldı, çocuklar için müzikli gösteriler düzenlendi.
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilere, amaçlarının Afyonkarahisar'daki bütün yetim ve öksüz çocukların ellerinden tutabilmek olduğunu söyledi.
Pikniğe yaklaşık 400 çocuğun katıldığını aktaran Ülkü, "Vakıf olarak bunun onur ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da daha büyük aktiviteler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.