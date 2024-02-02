Afyonkarahisar ve Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonlarda, 762 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Afyonkarahisar ve Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi, Erenler Mahallesi ile Dinar'da 7 şüphelinin üzeri ve araçlarında yaptıkları aramalarda 762 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.