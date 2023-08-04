Afyonkarahisar ve Dinar'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar ve Dinar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 4 kişi yaralandı. İki ayrı kazada meydana gelen yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar ve Dinar ilçelerindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D.S, (66) idaresindeki 34 KE 4517 plakalı otomobil, Gençali köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki H.S, (63) yaralandı.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bir başka kazada ise sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AH 325 plakalı otomobil, Şehit Kadir Aydın Caddesi'nde devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan G.U. (20) ile A.Y.K. (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.