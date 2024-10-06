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Afyonkarahisar ve Aksaray'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki amacıyla Afyonkarahisar ve Aksaray'da yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, Filistin'in yanında olduklarını vurguladı.

Afyonkarahisar ve Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Memur Sen İl Temsilciliği koordinesinde bir araya gelen vatandaşlar ve üyeler, Ordu Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, son bir yıldır süren zulmü durdurmak ve dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Vali Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Son bir yıldır gördüğümüz pek çok direniş içerisindeki birey, bu katliama, bu soykırıma karşı duran tek tek bütün insanlar, bize insanlığın ortak bir vicdanının hala bulunabildiğini gösteriyor. İşte biz bu ortak vicdanın ve ortak bir insanlığın, sesini haykırarak artık bu katliama, bu soykırıma 'dur' demesi gerektiğini ve her türlü platformda, Cumhurbaşkanı'nın gittiği her türlü platformda yüksek sesle ifade ettiği gibi bizim de her anlamda, her yerde haykırarak bu katliamı, bu soykırımı durdurmakla ilgili kararlılığımızı ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Programda dua edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Aksaray

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri Taşpazar Mahallesi'nde bir araya gelerek, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, Türkler olarak her zaman mağdurun ve sıkıntısı olan mazlum coğrafyaların yanında olduklarını söyledi.

Mazlumların dertleriyle dertlenmenin gayreti ve çabası içerisinde olduklarını belirten Dağdaş, şöyle konuştu:

"İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, sağır ve suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan, soykırımcı, kandan beslenen katilleri cesaretlendiriyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örnek yoktur. Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çökmüştür. Daha da kötüsü insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyalizm, emperyalist güçler karşısında savunmasız kalmıştır. İsrail'i ve ona destek olan tüm ülkeleri lanetliyoruz."

Program dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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