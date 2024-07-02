Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, koruyucu aile Levent ile Feride Baş çiftini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve eşi Selim Yiğitbaşı, iki yıl arayla iki bebeğin koruyucu ailesi olan Levent ile Feride Baş çiftini ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla ilgilenen Yiğitbaşı, çeşitli hediyeler verdi. Baş çifti de ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tebrik kartını verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, koruyucu aile Levent ile Feride Baş çiftini ziyaret etti.

Yiğitbaşı eşi Selim Yiğitbaşı ile iki yıl arayla iki bebeğin koruyucu ailesi olan çiftle görüştü.

Ziyarette, çocuklarla ilgilenen Yiğitbaşı, çeşitli hediyeler verdi.

Yiğitbaşı, "Farkındalık oluşturma anlamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medyadaki koruyucu aile konusundaki paylaşımlarının etkisi var. Toplumda bu konuda duyarlılık, ilgi daha da artacaktır. 'Bazı çocuklar annelerinin kalbinden doğar' diye bir slogan vardır." dedi.

Baş çifti de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Yiğitbaşı, aileye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tebrik kartını verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title