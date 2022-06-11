Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu - Haberler

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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu

AA - Mustafa Bayer - Güncel
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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Yiğitbaşı, termal bir oteldeki programda, kentte yaptığı incelemeleri ve çalışmaları anlattı.

Afyonkarahisar yerel basınını ve sosyal medyayı yakından takip ettiğini aktaran Yiğitbaşı,"Afyonkarahisar'da temel ekonomik sektörlerin canlanması ve ekonomik katma değerin artması için notlarımızı aldık. Kentin gelişimi için tematik iş birliği ve buluşmaların bir arada kurgulanması adına bir çalışma yapılmış. Bunu çok anlamlı buldum. Ortak aklı çalıştıran, bütün paydaşların bir araya gelerek ortaya çıkardığı düşüncelerin değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın potansiyeline layık çalışmalara imza atmak ve kentte hoş bir seda bırakmak isteğini kaydetti.

Program, Yiğitbaşı'nın gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Güncel Haberler

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