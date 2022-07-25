Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığı "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla kentteki termal bir otelde medya mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yiğitbaşı, programda yaptığı konuşmada, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolasıyla medya mensuplarının gününü tebrik etti.

Büyük Taarruz'un 100. Yıl kutlamalarıyla ilgili güzel bir haberinin olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Hafta sonu Ankara ve İstanbul ziyaretlerim oldu. Büyük Taarruz'un kutlamalarını, Malazgirt'in kutlamalarıyla inşallah birleştirilerek daha etkili ve coşkulu kutlamalar yapacağız. Devlet erkanımız bu kutlamalara katılacak. Bu müjdeyi de basın bayramı dolayısıyla burada vermek istedim. İnşallah, Okçular Vakfı'mızın son yıllarda Malazgirt Zaferi ile yaptığı etkinliklerin startını 18 Ağustos'ta Afyonkarahisar'dan vereceğiz."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de basın mensuplarının Afyonkarahisar'ın tanıtımında büyük emeği olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak ile Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından valilik ile belediye başkanlığınca günün anısında basın mensuplarını hediye takdim edildi.

Programa, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, medya temsilcileri ve gazeteciler katıldı.