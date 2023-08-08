Afyonkarahisar Valisi trafik denetimlerine katıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, trafik denetimlerine katıldı. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vali Yiğitbaşı da ekiplerle denetime katıldı. Sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Yiğitbaşı, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarına dikkati çekerek, hız kuralları, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama yapılmaması gibi birçok konuda vatandaşları bilgilendirdi.