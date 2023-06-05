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Afyonkarahisar Valisi: Piknik ateşleri söndürülmeden alan terk edilmemeli

Afyonkarahisar Valisi: Piknik ateşleri söndürülmeden alan terk edilmemeli

Güncel Haberler

Orman yangınları ile mücadelede vatandaşların sorumluluğunun büyük olduğunu kaydeden Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, özellikle pikniklerde yakılan ateşlerin söndürülmeden alanın terk edilmesinin sonrasında facialara neden olduğuna dikkat çekti.

Orman yangınları ile mücadelede vatandaşların sorumluluğunun büyük olduğunu kaydeden Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, özellikle pikniklerde yakılan ateşlerin söndürülmeden alanın terk edilmesinin sonrasında facialara neden olduğuna dikkat çekti.

Vali Yiğitbaşı, kent protokol üyelerinin katıldığı Afyonkarahisar Orman Yangınlarına Hazırlık Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıda yangılarda mücadelede alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, orman varlığının şehrimizin ve ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olduğunu ifade ederek, bunu korumanın da herkesin başlıca görevi olduğunu vurguladı. Yangınlarla mücadele de özellikle vatandaşların sorumluluğunun fazla olduğunu hatırlatan Vali Yiğitbaşı, piknik alanlarında yakılan ateşlerin bölge terk edildikten sonra muhakkak söndürülmesi gerektiğini belirtti. Yangın ihbarlarının hızlıca değerlendirip olay büyümeden müdahale edilmesinin de önemini hatırlatan Vali Yiğitbaşı, bu konuda da kamu kurumlarının üstlerine düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getirmesinin elzem olduğunu kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Güncel Haberler

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