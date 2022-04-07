Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu - Haberler

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sultandağı ilçesinde yapımı devam eden gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sultandağı ilçesinde yapımı devam eden gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Sultandağlarının eteklerindeki gençlik kampında 300 kişilik yurt, macera parkı, yüzme havuzu, yürüyüş parkuru, zipline, bisiklet yolları ile otağ çadırının olacağını belirtti.

Kampın Türkiye'deki önemli bir merkez olacağını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu ormanların eteklerinde gençlerimiz kamplar yapacaklar, eğitim görecekler, dinlenecekler ve bundan sonraki hayatlarına daha sıkı hazırlanacaklar. Bu gençlik kampı ise zirveye oturacak. İnşallah, her hafta 300 gencimiz burayı dolduracak ve burası cıvıl cıvıl olacak. Bu yüzden dolayı çok mutluyuz. Bu güzel tesis için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Çiçek'e Vali Yardımcıları Nurullah Kaya, Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile meclis üyeleri eşlik etti.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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