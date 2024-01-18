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Afyonkarahisar Valisi Gazetecilere Basın Kartlarını Dağıttı

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda basın kartı almaya hak kazanan gazetecilere kartlarını verdi. Valilik'te düzenlenen programda konuşan Vali Yiğitbaşı, kartlarını almaya hak kazanan basın mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda basın kartı almaya hak kazanan gazetecilere kartlarını verdi.

Valilik'te düzenlenen programda konuşan Vali Yiğitbaşı, kartlarını almaya hak kazanan basın mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yiğitbaşı, "Gazetecilik hayatında bugünden itibaren daha verimli, kamu görevlilerinin de ufkunu açacak çalışmalar yapmanıza vesile olsun. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen de 13 gazetecinin basın kartı almaya hak kazandığını ifade etti.

Basın kartının gazetecilere sağladığı haklar ve kolaylıklar hususunda bilgi veren Ülgen, "Basın kartı devlet ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen resmi nitelikli bir kimlik belgesi. Yılda 90 gün yıpranma payı hakkına sahipler. Yine başkanlık tarafından basın trafik kartı düzenliyoruz. Basın kartı olan basın mensupları için. Gri pasaport hakları var." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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