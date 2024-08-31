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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kayınpederi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı son yolculuğuna uğurlandı

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kayınpederi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı, Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

AFYON Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) kurucu rektörü, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Yassıada'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Demokrat Parti (DP) Afyonkarahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın oğlu ve Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kayınpederi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı (87) Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı İstanbul'daki bir hastanede geçen perşembe günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı'nın, cenazesi Bolvadin ilçesinde Emrullah Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Bolvadin Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Yiğitbaşı, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kaymakamı Ali Arıkan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Dr. Nurullah Okumuş ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yakınları katıldı.

PROF. DR. ŞEHABETTİN YİĞİTBAŞI KİM?

1937'de Bolvadin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolvadin'de liseyi ise Afyonkarahisar'da bitirdi. İstanbul Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nde görev aldı. Ardından özel bir firmada muhasebecilik, daha sonra da Türkiye Emlak Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Bankası'nda görev yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı adına Fransa'ya gitti ve burada İktisat Doktoru ünvanı kazandı. Ege Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Politikaları Kürsüsü'nde asistan, İzmir 9 Eylül Üniversitesi İdari ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü oldu. Konya Selçuk Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseldi. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurucu Dekanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucu Rektörü oldu.

HABER-KAMERA: İlyas Kaan TAYTAK /BOLVADİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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