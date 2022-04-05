Afyonkarahisar Valisi Çiçek, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü tebrik etti.

Çiçek, kutlama mesajında, Anadolu Ajansının, Türk milletinin istiklal mücadelesini bütün dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

AA'nın o günden bugüne kadar kamuoyunu doğru, tarafsız, ilkeli ve eksiksiz haberleriyle bilgilendirdiğini kaydeden Çiçek, "Yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı ve temel kurumlarından olan, ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle kaynak olma görevi üstlenen Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışanlarını tebrik eder, yayın hayatlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.