Afyonkarahisar Valisi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

Yiğitbaşı, Öğretmenevi'nde düzenlen programda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Medyanın haber alma ve doğru bilgiye ulaşma bağlamında demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu anlatan Yiğitbaşı, "Basın mesleği, kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal farkındalığı oluşturmada son derece kritik bir sorumluluk üstlenir. İlkeli, ahlaklı ve sorumluluk çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye gayret eden gazetecilerimiz, devletimiz ve milletimiz için önemlidir." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcıları Mehmet Keklik, Ali Uysal, basın meslek örgütü temsilcileri ve gazeteciler katıldı.