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Afyonkarahisar Valisi Asayiş Çalışmalarını Değerlendirdi

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte uyuşturucudan teröre, trafikten göçle mücadeleye kadar her alanda titizlikle çalışma yürütüldüğünü belirten Yiğitbaşı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yiğitbaşı, valilikte düzenlediği toplantıda, kentte 9 Temmuz-8 Ağustos'ta uyuşturucudan, teröre, trafikten, göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir titizlikle çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Belirlenen tarihlerde 2 bin 645 asayiş olayı meydana geldiğini aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu olayların yüzde 92'si aydınlatıldı. Dönem içerisinde il merkezinde 1 kasten öldürme olayı meydana gelmiş, asayiş ekiplerimizce yakalanan 1 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır. Çeşitli sebeplerle yakalaması bulunan veya aranması olanların aramızda serbestçe dolaşmalarına müsaade edilmeyeceğinin birçok kez altını çizmiştik. Buna yönelik yapılan çalışmalarda dönem içerisinde 603 şüpheli yakalanmış, 140 tutuklanmıştır."

Yiğitbaşı, düğün, eğlence ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde silah atılmaması konusunda emniyet ve jandarma ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Bu yıl Afyonkarahisar genelinde 1660 düğün, eğlence, asker uğurlaması gibi etkinliğin düzenlendiğini anlatan Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Etkinliklerde havaya ateş etmeyle ilgili olarak meydana gelen olaylarda 166 vatandaşımız hakkında idari işlem yapılmış, 485 silaha el konulmuş, 453 bin 100 lira idari para cezası uygulanmış, 5 kişi hakkında da adli işlem başlatılmıştır. Yakın zamanda 3 kişi düğünlerde silah atma nedeniyle yaralanmıştır. Bu konuda çok kararlıyız. Her düğüne devriye görevlendiriyoruz, Drone ile görüntü alarak tespit edilenlerin silahlarına el koyup gerekli adli ve idari işlem yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Diğer asayiş olaylarıyla ilgili de bilgi veren Yiğitbaşı, 102. yılının kutlanacağı Zafer Haftası etkinliklerinin huzur ve güven içinde geçmesi maksadıyla güvenlik güçlerinin ve ilgili kurumların gerekli planlamalara başladığını ifade etti.

Basın açıklamasına, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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