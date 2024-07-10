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Afyonkarahisar Valisi Asayiş Çalışmalarını Açıkladı

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, yangın sayısında ve yanan alanda yaşanan artışa dikkat çekti. Ayrıca, genel asayiş olayları, aranan şüpheliler ve terörle mücadele konularında da bilgiler verildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Yiğitbaşı, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yangın sayısında yaklaşık 10 kat, yanan alanda ise 25 kat artış olduğunu söyledi.

Yangının sebeplerine bakıldığında büyük çoğunlukla anız yangını, piknikçilerin bıraktığı ateşler gibi insan kaynaklı olduğunu belirten Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Güvenlik güçleri tarafından örtü ve orman yangını olayları titizlikle takip edilmekte olup tespit edilen şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapılmaktadır. Bu kapsamda vatandaşların konu üzerinde hassasiyetle durmaları önem arz etmektedir. Havaların ısınmasıyla Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nı ziyarete giden vatandaşların sayısında artış gözlemlenmektedir."

Yiğitbaşı, il genelinde 9 Haziran-10 Temmuz arasında 2 bin 260 genel asayiş olayı meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 90'ının aydınlatıldığını belirtti.

Aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Yiğitbaşı, "Kolluk birimlerince çeşitli sebeplerle yakalaması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, dönem içerisinde 624 şahıs yakalanmış, aralarında 15 yıl üzeri ve hakkında 20 ayrı suç kaydı bulunan 1 şahıs ile 5 yıl ve üzeri çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli olmak üzere toplam 95 şahıs tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir." dedi.

Terörle mücadele başlığında da önemli bilgiler veren Vali Yiğitbaşı şöyle devam etti:

"Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PYD) üye olma suçundan 4 operasyon, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 operasyon, yapılmış, El Kaide silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 operasyon olmak üzere 6 operasyon yapılmış, 5 şüpheli şüpheli yakalanmıştır. DAEŞ terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında istihbarat ve terörle mücadele polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada; geçmiş dönem DAEŞ terör örgütünün içinde bulunan ve halen ideolojik toplantılar düzenleyen 14 şüpheli, bu şüphelilerle irtibatlı olan yurda giriş yasağı bulunan 31 şüpheli olmak üzere toplam 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."

Narkotik suçlarla mücadele konularında da bilgiler veren Yiğitbaşı, "Uyuşturucu ile mücadelede 42 olaya müdahale edilmiş, 78 şüpheliye adli işlem yapılmış, 11 şüpheli tutuklanmıştır." diye konuştu.

Basın açıklamasına, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Narkotik Suçlar Güvenlik Orman Yangınları Politika Güncel Haberler

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