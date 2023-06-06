Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri İscehisar Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Üyeleri İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti. Şahin, "İlçe mermer sektöründe ve diğer meslek komitelerinde başarı ile temsil edilmesi bizler için gurur verici olup iş verenlere kolaylıklar ve başarılar dilerim." dedi. Ziyarete, 10. ve 27. Mermer Meslek Komite Başkanları Metin Balaban ve Naci Mermer ile komite meclis üyeleri Serkan Sarıçiçek, Erdal Ayva ve Ali Öztaş katıldı. İscehisar'da "Hayat Boyu" yürüyüşü yapıldı. İscehisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla "Hayat Boyu" yürüyüşü gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi'nden başlayan yürüyüşte kursiyerler ve öğretmenler farkındalık oluşturdu. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Her bireyin her yaşta bir şeyler başarabileceğinin yolunu açan Halk Eğitim Merkezinin kursiyerleri azim ve çabaları ile yıl sonuna birbirinden güzel eserlere imza atmış olmaları bizleri çok mutlu etti." dedi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Üyeleri İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, "İlçe mermer sektöründe ve diğer meslek komitelerinde başarı ile temsil edilmesi bizler için gurur verici olup iş verenlere kolaylıklar ve başarılar dilerim." dedi.

Ziyarete, 10. ve 27. Mermer Meslek Komite Başkanları Metin Balaban ve Naci Mermer ile komite meclis üyeleri Serkan Sarıçiçek, Erdal Ayva ve Ali Öztaş katıldı.

İscehisar'da "Hayat Boyu" yürüyüşü yapıldı

İscehisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla "Hayat Boyu" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nden başlayan yürüyüşte kursiyerler ve öğretmenler farkındalık oluşturdu.

Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Her bireyin her yaşta bir şeyler başarabileceğinin yolunu açan Halk Eğitim Merkezinin kursiyerleri azim ve çabaları ile yıl sonuna birbirinden güzel eserlere imza atmış olmaları bizleri çok mutlu etti." dedi.