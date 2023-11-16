Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Özel Bireylere Destek Vermeye Hazır

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas, özel bireyler için her tülü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Kaymakam Nas, Sultandağı Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek üyelerinin taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas, özel bireyler için her tülü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaymakam Nas beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Hakkı Dinç ile birlikte Sultandağı Engelliler Derneğini ziyaret etti. Kaymakam Nas ziyarette Dernek Başkanı Mustafa Taşkın ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet ederek, taleplerini ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Nas, özel bireylerin sorunlarının çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR