Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi İkizleri Üniversitede de Bir Arada Olmak İçin Çalışıyor

Güncelleme:

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde eğitim gören 8 ikiz öğrenci, üniversite eğitimlerinde de birbirlerinden ayrılmamak için derslerine çok çalışıyor. İkizler, hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının ilgi odağı olurken, başarılarıyla da dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesinin 8 ikiz öğrencisi, üniversite eğitimlerinde de kardeşlerinden ayrılmamak için derslerine çok çalışıyor.

Lisenin ikiz öğrencileri Rana ile Berra Çelik, Büşra ile Zeynep Şengül, Efdal ile Enfal Çakos, Rümeysa Sema ile Hakkı Burak Çelik, Yunus Emre ile Ömer Faruk Dinç, Zeynep Nur ile İbrahim Esin, Beray ile Berkay Gürdal ve Anıl ile Arda Çınar kardeşler, hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

Aynı okulda eğitim görmelerini avantaja dönüştüren ve derslerinde birbirlerine destek olan öğrencilerden tek yumurta ikizi Efdal ile Enfal Çakos, okulda birbirleriyle karıştırılıyor.

Liseye kadar öğrenim hayatlarına üçüz devam eden Rana ile Berra Çelik ise diğer kardeşleri İrem ile kazanmayı istedikleri tıp fakültesinde bir araya gelmeyi planlıyor.

İkizler başarılarıyla da dikkati çekiyor

Okul Müdürü Turgay Bingül, AA muhabirine, okulun kentin en gözde eğitim kurumlarından biri olduğunu, bölgedeki birçok öğrencinin ilk tercihleri arasında yer aldığını söyledi.

Farklı sınıflarda 8 ikiz öğrencinin olmasının okula farklı bir özellik kattığını anlatan Bingül, "Efdal ve Enfal'i çok karıştırıyoruz. Hepsi de başarılı oldukları için bu okulda. Aralarında Türkiye birincisi de var. Hala daha derslerinde başarılılar. Bu ikizlerimiz başarılarıyla ilerleyen yıllarda ülkemizin en seçkin üniversitelerini kazanacak. Hatta ikizlerimizden Türkiye birinciliği bekliyoruz." diye konuştu.

Okulun öğretmenlerinden Sinan Akgül de ikiz öğrencilerinin genelde derslerinde başarılı bir performans gösterdiğini, birlikte gösterdikleri başarılara da şaşırdıklarını dile getirdi.

Karıştırılmamak için evde farklı giysileri tercih ediyorlar

Enfal Çakos ise kardeşiyle ilkokul ve ortaokulda olduğu gibi lisede de aynı sınıfta bulunmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Üniversitede tıp fakültesinde okumayı hedeflediklerini anlatan Çakos, "Genelde okul forması giydiğimiz için okulda çok karıştırılıyoruz. Okul dışında karıştırılmamak için farklı giyiniyoruz." dedi.

Efdal Çakos da ikizinin olmasının çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Derslerde birbirimizi hep ileri çekiyoruz. Bir yere gittiğimizde yalnız kalmıyoruz. Her zaman birbirimizi destekliyor ve güveniyoruz. Birbirimizin en önemli parçasıyız." ifadelerini kullandı.

Rana Çelik, ilkokul ve ortaokulda diğer kardeşleri İrem ile birlikte olduklarını ancak lisede 1-2 soru nedeniyle ayrıldıklarını söyledi.

Berra Çelik de üç kardeş olarak aynı üniversitenin tıp fakültesinde bir araya geleceklerine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Demirel Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir? DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir? DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir? DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir? DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title