Afyonkarahisar Şuhut'ta Dağlık Alanda Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçenin Koçyatağı köyü Başarap mevkiindeki dağlık alanda yer alan ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile iş makineleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.