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Afyonkarahisar Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Mezuniyet Programı Düzenlendi

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Afyonkarahisar Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi. Okulun müdürü Basri İşlek, öğrencilerin kendi kendilerine yetebilmeye hazır hale getirilmesi için 5 yıldır çalıştıklarını belirtti. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan pasta kesildi ve mezun olan öğrenciler için asker programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler için mezuniyet program düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan okulun müdürü Basri İşlek, 5 yıldır çocukları güzel bir şekilde eğitmeye, yetiştirmeye kendi kendilerine yetebilmeye hazır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

İşlek, emeklerinden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür ettikten sonra özel öğrenciler tarafından hazırlanan pasta kesildi.

Programın sonunda mezun olan öğrenciler için asker programı hazırlandı ve asker kınası yakıldı.

Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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