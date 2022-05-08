AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması
AA - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı.
Sandıklı Bölge Trafik ekipleri, Dinar-Sandıklı istikameti ve Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolunda denetim yaptı.
Denetimlerde tüm sürücülere, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı ve bilgilendirmeler yapıldı.
Ayrıca kadın sürücülere Anneler Günü dolayısıyla çiçek verildi.
AA / Güncel