AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı.

Sandıklı Bölge Trafik ekipleri, Dinar-Sandıklı istikameti ve Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolunda denetim yaptı.

Denetimlerde tüm sürücülere, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca kadın sürücülere Anneler Günü dolayısıyla çiçek verildi.

AA / Güncel

Karahisar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title