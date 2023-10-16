Afyonkarahisar Sandıklı'da Patates Hasadı Tamamlanıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde temmuz başında başlayan patates hasadı sürüyor.

Traktörle sökülen patatesler, işçiler tarafından çuvallara dolduruluyor. Satışa hazır hale getirilen patatesler, kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adapazarı, Kocaeli gibi Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

İlçede 800'ün üzerinde patates üreticisi 40 bin dekar alanda ekim yaptı.

Patates üreticisi Necati Aydoğan, bu yılki hasadın sonlarına yaklaştıklarını söyledi.

Haziranda hasat ettikleri arpanın yerine ikinci ürün patates ektiklerini anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:

"Artık yılda iki ürün almaya uğraşıyoruz. İklim ve mevsim el verdiği sürece ikinci ürün yetiştirmeye başladık. Fiyatlar şu an iyi. Tohumda yetiştirmeye başladık. Bundan sonra kendi tohumumuzu, kendimiz yetiştireceğiz. Diğer bölgelere bağımlı kalmayacağız. Bu sene yağışlardan dolayı rekoltelerde düşüklük var. Ama zirai mücadelelerini yapan arkadaşlar başarılı. Rekolte 2,5 ton ile 5 ton arası değişiyor."