Afyonkarahisar Sandıklı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Sandıklı'da meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.