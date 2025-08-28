Afyonkarahisar Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Gözaltı, 2 Tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, çalışma sonucu bir kişinin sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden 948 bin 300 lira dolandırılması olayıyla ilgili 8 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Van, Bursa ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.