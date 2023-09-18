Afyonkarahisar Köprülü Kavşağı Giriş Yönü Trafiğe Kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Köprülü Kavşağı'nın kente giriş yönünün onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacağı belirtildi. Ulaşımın yan yoldan sağlanacağı ve sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada Afyonkarahisar Köprülü Kavşağın kente geliş yönünün onarım çalışmalarından dolayı gün içerisinde trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Afyonkarahisar Köprülü Kavşağı'nın kente giriş istikametinde genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle bugün saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağı ve ulaşımın çalışmalar tamamlanıncaya kadar yan yoldan sağlanacağı kaydedilerek, sürücülerin dikkatli olmaları istendi. - AFYONKARAHİSAR