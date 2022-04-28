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AFYONKARAHİSAR - Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Selçuklu Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi, vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kadir Gecesi, Karahisar, Selçuklu, kandil, Güncel, Haberler

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