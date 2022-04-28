AFYONKARAHİSAR - Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
SELÇUKLU, KONYA (AA) - Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Selçuklu Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi, vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
AA / Arif Yavuz - Güncel