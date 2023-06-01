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Afyonkarahisar-İzmir karayolu yağış nedeniyle 1 saat ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-İzmir karayolu yağış nedeniyle 1 saat ulaşıma kapandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar-İzmir karayolu sağanak yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan karayolunda başlatılan su tahliye çalışması devam ederken, ulaşım tek yönden sağlanıyor.

Afyonkarahisar-İzmir karayolu sağanak yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan karayolunda başlatılan su tahliye çalışması devam ederken, ulaşım tek yönden sağlanıyor.

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun Sinanpaşa ilçesi girişinde sağanak yağıştan dolayı su birikintisi oluştu. Kısa sürede adeta küçük bir göletin oluştuğu yolda emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri, suda mahsur kalan iki araçta bulunanları tahliye etti. Karayolunda ekipler tarafında su tahliye çalışması başlatılırken yaklaşık 1 saatin ardından yolda ulaşım tek yönden sağlanmaya başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma AFAD Güncel Haberler

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