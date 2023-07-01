Afyonkarahisar İscehisar'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Tartışmanın hayvan geçirme meselesi nedeniyle başladığı belirtilirken, olaya karışan kişiler arasında ailelerin de bulunduğu ifade edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de gözaltına alınan bir kişi hakkında soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Olukpınar köyünde, D.Ö. (34) ile S.Ö. (69) arazideki yoldan hayvan geçirme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmaya, her iki tarafın ailelerinin de dahil olması üzerine, olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.Ö, E.Ö, S.Ö. ile E.C.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri de olayla ilgili H.Ö'yü gözaltına aldı.

Kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.