Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Şuhut, İscehisar, Sinanpaşa, Hocalar ve İhsaniye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Afyonkarahisar'ın Şuhut, İscehisar, Sinanpaşa, Hocalar ve İhsaniye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İlçelerde akşam etkili olan sağanak, bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinin, ilçelerdeki trafik akışında aksama yaşanan yollarda kar temizleme çalışması yaptığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin de Şuhut ve Hocalar ilçelerindeki bazı güzergahlarda yolda kalan vatandaşları kurtardığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Karahisar Güncel Haberler

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