Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti ekmek kadayıfı Kurban Bayramı öncesi talep görüyor

Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti ekmek kadayıfının, Kurban Bayramı öncesi diğer günlere göre satışı arttı. Şükrü Pancar, Türk mutfağında ekmek kadayıfının kuruyan ekmeklerin israfının önlenmesi için tatlıya çevrilmiş hali olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti ekmek kadayıfının, Kurban Bayramı öncesi diğer günlere göre satışı arttı.

Ağabeyiyle Uzun Çarşı ile Afyonkarahisar-Ankara çevre yolundaki iş yerlerinde yaklaşık 20 yıldır ekmek kadayıfı üreten Şükrü Pancar, AA muhabirine, Türk mutfağında ekmek kadayıfının kuruyan ekmeklerin israfının önlenmesi için tatlıya çevrilmiş hali olduğunu söyledi.

Ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da özel tatlılar arasında olduğunu belirten Pancar, "Kurban Bayramı haftası dolayısıyla gelen ekmek kadayıfı siparişlerini de tamamladık. Son 3 haftamızı ekmek kadayıfı siparişlerine ayırmıştık. Yoğun üretim mesaisi sonrası Türkiye'nin her noktasına Kurban Bayramı öncesi tatlılarımızı soğuk zincirle (köpük ve buz kalıbı) gönderdik. İnşallah, ilerleyen yıllarda yurt dışına da ekmek kadayıfını göndermeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Pancar, ekmek kadayıfını Türkiye geneline tanıtmak için gayret ettiklerini belirterek "Sosyal medya sayesinde Türkiye'nin 81 iline kargoyla bu lezzeti gönderebiliyoruz." dedi.