Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sorunlu yol asfaltlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efeler köyünde yıllardır sorun oluşturan yol İl Özel İdaresi tarafından asfaltlandı. Şuhut Kaymakamı ve İl Genel Meclisi üyeleri yapılan çalışmayı inceledi.