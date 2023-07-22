Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sorunlu yol asfaltlandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efeler köyünde yıllardır sorun oluşturan yol İl Özel İdaresi tarafından asfaltlandı. Şuhut Kaymakamı ve İl Genel Meclisi üyeleri yapılan çalışmayı inceledi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efeler köyünde yıllardır sorun oluşturan yol İl Özel İdaresi tarafından asfaltlandı.
Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve İGM üyeleri sıcak asfal çalışmasının yapıldığı yolda incelemelerde bulundu. Kaymakam Han, asfalt kaplanan yolun köy halkına hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Öte yanda, köyde uzun zamandır önemli bir sorun olun yoldaki asfalt çalışmasının birkaç güne bitirileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel