Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
H.Ş, (43) idaresindeki 06 EBD 610 plakalı otomobil, Afyonkarahisar -Isparta kara yolunun 63. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki R.Ş. (43), A.A.Ş. (11) ile E.Ş. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.