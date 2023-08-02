Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet çalındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir kişinin motosikleti çalındı. Polis, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çalınan motosikletin bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, Şuhut ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., isimi şahıs sabah işe gitmek için evinden dışarı çıktığında motosikletinin park ettiği 03 AAF 430 plakalı yerde olmadığını fark etti. A.K., ardından polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.K.'nin ifadesini aldıktan sonra çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR